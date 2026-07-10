Туляки стали призерами Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Фото: Алексей ФОКИН.

В Уфе прошла Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в рамках которой разыгрывались медали по четырем видам спорта: дартс, спортивное ориентирование, плавание, и настольный теннис.

Тульскую область представили спортсмены Центра адаптивных видов спорта, которые завоевали 11 медалей в плавании. Вторые и третьи места на счету Антипа Жигалова, Марии Прониной, Виктории Кузьмич, Анастасии Пановой и Софьи Цаканян.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Инна Пономарева и Надежда Башкина.