Более 5 тысяч туляков получили знаки отличия ГТО. Фото: Алексей ФОКИН.

Министерство спорта России подписало приказ о награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В официальный перечень вошли граждане, которые успешно справились с испытаниями по итогам тестирования во втором квартале 2026 года.

По результатам сдачи нормативов жители Тульской области показали выдающиеся результаты. Золотой знак отличия получили 3943 человека. Серебряные награды были присвоены 988 участникам физкультурного движения. Бронзовые знаки достались 562 жителям региона. Таким образом, общее количество врученных знаков отличия в нашей области достигло 5493.