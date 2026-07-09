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НовостиПроисшествия9 июля 2026 14:36

В Донском Тульской области будут судить решившую подработать «закладчицей» женщину

Первое заседание уже прошло
Игорь КОПЫТОВ
В Донском Тульской области будут судить решившую подработать «закладчицей» женщину

В Донском Тульской области будут судить решившую подработать «закладчицей» женщину

Фото: Алексей ФОКИН.

В Донском городском суде рассматривают уголовное деле в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, а также незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

Весной она в Интернете вступила в преступный сговор с неустановленным лицом с целью подработать незаконным сбытом наркотиков. Получив сведения о тайнике, забрала из него 390 свертков с расфасованным наркотическим средством, после чего была задержана сотрудниками полиции.

Из незаконного оборота изъят метадон общей массой 138,26 г. А в ходе проведения обыска в жилище обнаружены еще три свертка наркотического средства метадон общей массой 0,96 г, которые были спрятаны в мягкой игрушке.

Судьбу дончанки теперь предстоит решить суду.