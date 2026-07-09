В Туле за неукрытые грузы оштрафовали почти 100 водителей на 5 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле автоматический комплекс «Страж» продолжает выявлять водителей грузовиков, которые перевозят сыпучие грузы без специального укрывного материала. За текущий 2026 год к административной ответственности уже привлекли около 100 собственников транспортных средств. Общая сумма выписанных штрафов составила почти 5 миллионов рублей.

Камера работает в автоматическом режиме и регулярно меняет свои локации в городе. Сейчас она фиксирует нарушения на улице Чмутова. Устройство делает два снимка большегруза с разницей во времени, после чего данные уходят на сервер. Система сама запрашивает информацию о владельце машины в ГИБДД и выносит постановление о штрафе без составления протокола.

Нарушение правил перевозки сыпучих грузов влечет за собой серьезные финансовые потери. Согласно региональному закону, обычные граждане заплатят за это от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма взыскания может достигать от 200 до 450 тысяч рублей.