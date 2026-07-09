Пожилой туляк «отблагодарил» за помощь ножевыми ранениями случайного прохожего Фото: Алексей ФОКИН.

В Привокзальном районном суде Тулы рассматривают уголовное дело 70-летнего мужчины, обвиняемого в нанесении потерпевшему в ходе конфликта ножевых ранений

Вечером 11 апреля пожилой мужчина закупился в магазине «Пятерочка» на улице Колхозной. По дороге домой присел на бордюр отдохнуть, ему вызвался помочь случайный прохожий. В благодарность тот пригласил его к себе домой для совместного распития алкоголя. Когда хозяин дома сообщил гостю, что ему пора уходить, между ними разразился словесный конфликт, переросший в нечто большее. В итоге мужчина облил помощника кипятком, а затем и вовсе схватил со стола кухонный нож и нанес несколько ударов. От полученных травм 47-летний мужчина упал на пол, а подсудимый, испугавшись за его жизнь, незамедлительно направился к соседу, чтобы тот вызвал скорую помощь.

Выяснение всех деталей произошедшего и степень вины хозяина квартиры будет выяснено на дальнейших заседаниях суда.