В Новомосковске возбудили уголовное дело на двух подростков за избиение мужчины. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Их обвиняют в хулиганстве по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, 7 июля 2026 года двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения напали на 42-летнего местного жителя. Молодые люди избили мужчину, в результате чего он получил множественные телесные повреждения и травмы головы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Оба подростка задержаны и доставлены в следственные органы для допроса. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых.

Кроме того, следователь проводит проверку в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в аппарате следственного управления.