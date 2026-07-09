Стали известны даты каникул для тульских школьников на учебный год. Фото: Алексей ФОКИН.

Минпросвещения России определило график учебного года и рекомендовало регионам расписание школьных каникул. Новый учебный год для тульских школьников стартует 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Ведомство установило минимальную продолжительность осенних, зимних и весенних каникул на уровне девяти дней. При этом образовательные учреждения Тульской области вправе скорректировать утвержденные даты с учетом местных особенностей и традиций.

Согласно рекомендациям, осенний отдых тульских школьников начнется 26 октября и продлится до 3 ноября 2026 года. Зимние каникулы совпадут с новогодними праздниками и охватят период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенний отдых учеников запланирован с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Самый длительный перерыв в учебе придется на лето. Летние каникулы стартуют 27 мая 2027 года и завершатся 31 августа.