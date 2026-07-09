8 месяцев проведет за решеткой укравший из магазина алкоголь туляк Фото: Алексей ФОКИН.

5 сентября прошлого года мужчина дважды приходил в магазин в Зареченском округе Тулы. Там он пользовался тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, и взял со стеллажей открытой выкладки 5 бутылок водки и бутылку виски.

При каждом посещении магазина туляк убирал товар под одежду и, минуя кассовую зону, не оплатив его, покидал помещение. В итоге ущерб оценили 6 556 рублей 97 копеек.

На суде вор вину признал, раскаялся в содеянном.

Приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.