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НовостиОбщество9 июля 2026 12:26

Туляк «купил» несуществующий автомобиль за 1,6 миллиона рублей

За истекшие сутки 8 жителей нашего региона обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий
Игорь КОПЫТОВ
Туляк «купил» несуществующий автомобиль за 1,6 миллиона рублей

Туляк «купил» несуществующий автомобиль за 1,6 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

19-летний житель Пролетарского округа Тулы вел переписку в одной из социальных сетей с неизвестным, который разместил объявление о продаже автомобиля. Злоумышленник, вошел в доверие и под предлогом совершения сделки убедил перевести денежные средства.

Потерпевший лишился 1 миллиона 660 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, а обещанный автомобиль мужчина так и не получил.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.