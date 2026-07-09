Туляк «купил» несуществующий автомобиль за 1,6 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

19-летний житель Пролетарского округа Тулы вел переписку в одной из социальных сетей с неизвестным, который разместил объявление о продаже автомобиля. Злоумышленник, вошел в доверие и под предлогом совершения сделки убедил перевести денежные средства.

Потерпевший лишился 1 миллиона 660 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, а обещанный автомобиль мужчина так и не получил.

По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.