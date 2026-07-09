За неделю в Тульской области клещи укусили 193 человека. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю в Тульской области за медицинской помощью из-за присасывания клещей обратились 193 человека, среди которых 43 ребенка.

Всего с начала периода мониторинга 4 марта 2026 года в регионе зарегистрировано 2203 подобных случая, включая 537 обращений детей. Этот показатель на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда зафиксировали 2346 инцидентов.

Чаще всего люди сталкиваются с паразитами на садовых участках, где происходит 46,1% всех укусов. Также клещи атакуют жителей на территориях многоквартирных домов в 19,6% случаев и во дворах частных домов в 13,8% ситуаций. Остальные инциденты приходятся на лесные массивы, кладбища и другие территории.

Специалисты аккредитованных лабораторий региона исследовали 2409 клещей, снятых непосредственно с людей, и 526 паразитов, собранных в природной среде. Результаты анализов показали, что общая инфицированность исследованных особей боррелиями составляет 17,6%.