Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс для тульских баскетболистов Фото: Алексей ФОКИН.

15 июля в Туле в МСК «Тулица» приедет звезда российского и мирового спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионата Европы и чемпион сильнейшей лиги планеты НБА-2016 Тимофей Мозгов.

Он выйдет в составе любительской сборной на товарищеский матч между ветеранами тульского баскетбола. После этого проведет практический мастер-класс для юных тульских баскетболистов, а завершит визит большая автограф-сессия, фото на память и вручение памятных сувениров.

Вход для зрителей бесплатный.

0+