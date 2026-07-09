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НовостиСпорт9 июля 2026 12:04

Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс для тульских баскетболистов

В городе состоится по-настоящему уникальное событие для всех поклонников «игры гулливеров»
Игорь КОПЫТОВ
Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс для тульских баскетболистов

Чемпион НБА Тимофей Мозгов проведет мастер-класс для тульских баскетболистов

Фото: Алексей ФОКИН.

15 июля в Туле в МСК «Тулица» приедет звезда российского и мирового спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионата Европы и чемпион сильнейшей лиги планеты НБА-2016 Тимофей Мозгов.

Он выйдет в составе любительской сборной на товарищеский матч между ветеранами тульского баскетбола. После этого проведет практический мастер-класс для юных тульских баскетболистов, а завершит визит большая автограф-сессия, фото на память и вручение памятных сувениров.

Вход для зрителей бесплатный.

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