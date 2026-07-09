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НовостиПроисшествия9 июля 2026 11:20

Житель Богородицка пойдет под суд за нападение на полицейского

Мужчина пытался задушить участкового цепочкой от наручников в служебной машине
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Богородицка пойдет под суд за нападение на полицейского.

Житель Богородицка пойдет под суд за нападение на полицейского.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Богородицкой межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 17 июня 2026 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. Пока участковый уполномоченный полиции доставлял его в отдел на служебном автомобиле, мужчина напал на стража порядка. Используя цепочку от наручников, он попытался задушить полицейского. Сотрудник полиции смог пресечь противоправные действия и обезвредить нападавшего.

В ходе следственных мероприятий обвиняемый свою вину не признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь материалы уголовного дела переданы в Богородицкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.