Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля Toyota в Новомосковском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 8 июля на 4-м километре автодороги "Новомосковск-"Иван-Озеро"-Савино" произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на велосипедиста – 63-летнего мужчину 1963. В момент аварии он двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном с машиной направлении.

В результате столкновения велосипедист получил различные травмы. Медики доставили его в больницу для оказания необходимой помощи.