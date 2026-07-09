Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 10:58

Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля Toyota в Новомосковском районе

Пострадавшего доставили в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля Toyota в Новомосковском районе.

Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля Toyota в Новомосковском районе.

Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 8 июля на 4-м километре автодороги "Новомосковск-"Иван-Озеро"-Савино" произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на велосипедиста – 63-летнего мужчину 1963. В момент аварии он двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном с машиной направлении.

В результате столкновения велосипедист получил различные травмы. Медики доставили его в больницу для оказания необходимой помощи.