Владелица подсобного хозяйства в Тульской области получила предостережение за незарегистрированных свиней. Фото: Алексей ФОКИН.

В июне 2026 года специалисты Россельхознадзора провели выездное обследование личного подсобного хозяйства, расположенного на территории Тульской области. Владельцем хозяйства является местная жительница, которая держит в нем 3 свиней.

В ходе проверки инспекторы установили, что женщина не обеспечила идентификацию и учет своих сельскохозяйственных животных в федеральной системе ВетИС. Подобные данные должны в обязательном порядке вноситься в специальный компонент Хориот.

По результатам обследования Управлением Россельхознадзора владелице хозяйства было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Ей предписано в кратчайшие сроки обеспечить наличие идентификации и учета всех содержащихся в хозяйстве животных. Это необходимо для предотвращения распространения заразных болезней и выявления возможных источников их возникновения.

Также женщину обязали представить все необходимые сведения для учета животных в сроки, установленные ветеринарными правилами маркирования.