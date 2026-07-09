Председатель дачного кооператива гасил свой кредит общими средствами в Ясногорске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд назначил председателю СНТ штраф 200 тысяч рублей за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Занимая должность председателя СНТ в селе Архангельское Ясногорского района, мужчина на имя товарищества открыл в банке расчетный счет, на который вносились целевые и членские взносы. Соблазн залезть в общую «копилку» для погашения взятого им лично полуторамиллионного кредита был так велик, что с мая 2020-го по июнь 2022-го он с банковской карты товарищества перечислил не менее 55 тысяч рублей.

Так или иначе, ситуация выявилась, и судом мужчине теперь назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч руб.

Приговор не вступил в законную силу.