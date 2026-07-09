125 тысяч рублей отсудили упавшая на льду тулячка у управляющей компании Фото: Алексей ФОКИН.

Советский районный суд Тулы взыскал в пользу тулячки с УК «Жилхоз» более 125 тысяч рублей за причинение вреда здоровью.

Утром 21 января женщина, проходя по придомовой территории по улице Болдина, поскользнулась и подвернув ногу, упала на асфальт. В тот же день она была госпитализирована в травматологическое отделение ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина». В результате полученной травмы женщине потребовался длительный период лечения и восстановления.

Управление на территории на момент происшествия осуществляло ООО УК «Жилхоз» Советского района Тулы – оно и ненадлежащим образом проело там очистку. В ходе рассмотрения дела представитель ответчика исковые требования признал в полном объеме.

Решением суда с ООО УК «Жилхоз» взыскана компенсация морального вреда 100 тысяч рублей и расходы на приобретение медицинского протеза 25 690 рублей.

Решение в законную силу не вступило.