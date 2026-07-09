В Туле стартует прием заявок на конкурс по благоустройству. Фото: Алексей ФОКИН.

10 июля в Туле начнется прием заявок на ежегодный конкурс по благоустройству. Стать участниками могут обычные жители, управляющие компании и товарищества собственников жилья, садоводческие товарищества, а также различные предприятия и учреждения.

Конкурс проводится сразу в нескольких номинациях. Участники могут побороться за звание самого опрятного двора и самого аккуратного подъезда. Также оцениваются самая благоустроенная улица в частном секторе и лучшее цветочное оформление прилегающей территории.

Принимать заявки и фотографии текущего состояния территорий будут до 30 июля. Материалы нужно направить в главные управления администрации Тулы по соответствующим территориальным округам. После этого до 20 августа специальная комиссия будет выезжать на места и проводить осмотр территорий для определения победителей по установленным критериям.

Итоги конкурса подведут до 15 сентября в торжественной обстановке. За победу в каждой из номинаций предусмотрены денежные призы, которые победители смогут потратить на дальнейшее благоустройство своих территорий. Помимо денежного вознаграждения и дипломов, для участников, не вошедших в тройку лидеров, организаторы подготовили специальные поощрительные призы.