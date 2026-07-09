Ограничение движения трамваев по улице Советской в Туле продлили до 31 августа. Фото: Алексей ФОКИН.

Движение трамваев по части улицы Советской и улице Коминтерна в Туле будет осуществляться по измененным схемам до 31 августа. Ограничения связаны с плановыми работами по содержанию трамвайных путей и ремонтом улично-дорожной сети.

Маршруты №9 и №10 будут следовать от улицы Металлургов через улицы Плеханова, Марата, Епифанскую, Демидовскую плотину и Фридриха Энгельса до Красного Перекопа.

Маршрут №1 изменит путь от Щегловской засеки через улицы Кирова, Кутузова, Марата, Епифанскую, Демидовскую плотину, Советскую, Фридриха Энгельса, Оружейную и Болдина до Автовокзала.

Маршрут №12 пустят от проспекта Ленина через улицы Станиславского, Николая Руднева, Агеева, Тимирязева, Михеева, Кауля, Оборонную, Чулковский путепровод, Демидовскую плотину, Октябрьскую и Максима Горького.

Маршрут №13 будет идти от улицы Металлургов через улицы Плеханова, Марата, Епифанскую, Чулковский путепровод, Оборонную, Кауля, Михеева, Тимирязева, Агеева, Николая Руднева и Станиславского до Автовокзала.

Маршрут №14 направят от Автовокзала через улицы Болдина, Оружейную, Фридриха Энгельса, Советскую, Октябрьскую и Максима Горького.

Дополнительно будет организовано челночное движение по схеме Педагогический университет, проспект Ленина и Автовокзал. Трамвайный маршрут №3 на период ремонтных работ полностью отменяется.

Схемы движения трамваев №6, №7, №11 и №15 остаются прежними и не изменяются.

Автобусный маршрут №83 также пустят в объезд, он будет следовать по улице Фрунзе, через улицу Мосина и Павшинский мост.