Туляк попытался пронести нож-бабочку в Арбитражный суд. Фото: Алексей ФОКИН.

7 июля 2026 года в Арбитражном суде Тульской области произошел инцидент с посетителем. Мужчина 1981 года рождения прибыл на заседание в качестве родственника истца.

При прохождении пропускного режима судебный пристав ознакомил его с перечнем запрещенных предметов и спросил, есть ли у него такие вещи с собой. Туляк уверенно заявил, что у него нет ничего запрещенного. Однако последующий досмотр опроверг его слова. В рюкзаке мужчины сотрудники силового блока УФССП России по Тульской области обнаружили сумку, внутри которой лежал нож-бабочка.

В итоге в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчине инкриминировали неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила.