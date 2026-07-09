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НовостиПроисшествия9 июля 2026 8:04

В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мотоциклист

Мужчина выполнял обгон и столкнулся с автомобилем Fiat
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мотоциклист.

В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мотоциклист.

Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на проспекте Ленина утром 8 июля произошло ДТП. Там примерно в 7:30 столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 54-летний мужчина, управляя автомобилем BSE Z3 Y, при выполнении обгона, совершил столкновение с автомобилем Fiat, за рулем которого находился 65-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.