«Пикник у господина Пуфа» пройдет в Одоевском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

11 июля музей-усадьба генерала А.Я. Мирковича в селе Николо-Жупань станет площадкой одного из самых ярких событий проекта «Марафон без выходных: Тульский размах» – второго фестиваля еды и музыки «Пикник у господина Пуфа». Начало в 12:00.

Фестиваль, вдохновленный гастрономическим наследием писателя и философа Владимира Одоевского и его литературного героя – господина Пуфа, объединит историю, музыку, культуру, современную гастрономию и семейный отдых на природе.

В течение дня гостей ждет насыщенная программа для посетителей всех возрастов. На локациях «Твори и ешь» и «У старого ясеня» можно будет попробовать авторские блюда, посетить дегустации. А одним из главных событий станет мастер-класс по мотивам гастрономического наследия Владимира Одоевского «Блюдо из лекции Пуфа №...». Также гости смогут принять участие в масштабном мастер-классе по приготовлению знаменитого «Сибирского десерта».

На сцене музыкальную атмосферу праздника создадут молодые исполнители и тульские коллективы.

Для семей с детьми подготовлена отдельная интерактивная программа: творческие мастер-классы, анимация, игровые площадки, квесты, квизы, фотоконкурс, фестиваль красок и спортивные соревнования по боул-спорту

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