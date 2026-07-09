Движение транспорта временно перекроют под Орловским путепроводом в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь с 11 на 12 июля в Туле временно перекроют проезд под Орловским путепроводом. Ограничения затронут участок улицы Рязанской.

Движение всех видов транспортных средств будет закрыто с 22:00 11 июля до 06:00 12 июля. Причиной стали работы по реконструкции путепровода.

Легковой транспорт направят по объездным маршрутам. Грузовые автомобили и крупногабаритная техника будут проезжать по второстепенным улицам. Данные об ограничении движения тяжеловесного транспорта уже внесены в систему Росдормониторинг.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.