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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:35

Узловская прокуратура через суд вернула пенсионерке деньги, украденные мошенниками

Женщина перевела 180 тысяч рублей лжесотрудникам энергосбытовой компании
Михаил КОРЕНЮГИН
Узловская прокуратура через суд вернула пенсионерке деньги, украденные мошенниками.

Узловская прокуратура через суд вернула пенсионерке деньги, украденные мошенниками.

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку по обращению местной пенсионерки. Женщина сообщила, что стала жертвой телефонных аферистов, которые похитили ее сбережения.

Установлено, что в октябре 2024 года с заявителем связались неизвестные, представившиеся сотрудниками энергосбытовой компании. Злоумышленники убедили пенсионерку перевести 180 тысяч рублей на подконтрольные им счета.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В ходе расследования было установлено лицо, выполнявшее роль курьера — житель Республики Татарстан, через чей счет проходили похищенные деньги.

Для защиты прав потерпевшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в пользу пенсионерки. Суд удовлетворил заявленные требования. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле межрайонного прокурора.