Узловская прокуратура через суд вернула пенсионерке деньги, украденные мошенниками. Фото: Алексей ФОКИН.

Узловская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку по обращению местной пенсионерки. Женщина сообщила, что стала жертвой телефонных аферистов, которые похитили ее сбережения.

Установлено, что в октябре 2024 года с заявителем связались неизвестные, представившиеся сотрудниками энергосбытовой компании. Злоумышленники убедили пенсионерку перевести 180 тысяч рублей на подконтрольные им счета.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В ходе расследования было установлено лицо, выполнявшее роль курьера — житель Республики Татарстан, через чей счет проходили похищенные деньги.

Для защиты прав потерпевшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в пользу пенсионерки. Суд удовлетворил заявленные требования. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле межрайонного прокурора.