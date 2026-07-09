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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:13

В Тульской области за прошедшие сутки горели гараж с автомобилем и электросамокат

Пострадавших во всех пожарах нет
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области за прошедшие сутки горели гараж с автомобилем и электросамокат

В Тульской области за прошедшие сутки горели гараж с автомобилем и электросамокат

Фото: материалы пресс-служб.

Зв минувшие сутки, 8 июля в регионе потушено 3 техногенных пожара. Так, на улице Мира в городе Болохово Киреевского района произошел пожар в легковом автомобиле. На улице Большая в городе Тула вспыхнул электросамокат, а на улице Бежковская, тоже в Туле, пожар в гараже с легковом автомобилем потушили 11 огнеборцев и 3 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 6 ДТП: по 2 случая в Туле и в Новомосковске и по 1 случаю в Суворовском и Заокском районах.