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НовостиПроисшествия8 июля 2026 14:41

Житель Тульской области оштрафован за демонстрацию экстремистской символики

Суворовский межрайонный суд признал мужчину виновным в распространении запрещенных изображений
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области оштрафован за демонстрацию экстремистской символики.

Житель Тульской области оштрафован за демонстрацию экстремистской символики.

Фото: Алексей ФОКИН.

Житель города Суворов привлечен к административной ответственности за демонстрирование экстремистской символики. Мужчина проникся идеологией запрещенной экстремистской организации и разместил соответствующие изображения на своей странице в социальных сетях.

В ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов туляк раскаялся в содеянном и заявил, что отрекается от своих прежних взглядов.

По итогам рассмотрения дела Суворовский межрайонный суд Тульской области признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа.