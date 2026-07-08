Житель Тульской области оштрафован за демонстрацию экстремистской символики. Фото: Алексей ФОКИН.

Житель города Суворов привлечен к административной ответственности за демонстрирование экстремистской символики. Мужчина проникся идеологией запрещенной экстремистской организации и разместил соответствующие изображения на своей странице в социальных сетях.

В ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов туляк раскаялся в содеянном и заявил, что отрекается от своих прежних взглядов.

По итогам рассмотрения дела Суворовский межрайонный суд Тульской области признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа.