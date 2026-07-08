9 июля в Туле без электричества останутся десятки домов. Фото: Алексей ФОКИН.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 8:30 до 16:30 - ул. Оборонная, 21, 25, 27; ул. Староникитская, 37, 38, 38-б, 39; Колетвинова, 23-б; Пионерская, 39;

с 9:00 до 16:00 - ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.), 18-34 (чётн.), 30-а; пер. Южный, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 2-а, 11-а; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 11-а; пр-зд Ак. Павлова, 1; ул. Н. Руднева, 49, 51, 53, 55, 57, 57-б; пер. Городской, 7, 9, 17; ул. Кутузова, 48-а, 60, 57,59; ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 2-а, 4-а, 6-а, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 14-а, 20-а, 22-а; ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 21-а, 23-а, 27-а, 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.); ул. Карпинского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.);

с 9:00 до 17:00 - Венёвское шоссе, 23, 31, 31-а, 41-а, КНС с/х Ново-Медвенский; п. Октябрьский, 17-й пр-зд, 18-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); пр-зд. Кап. Громова, 58, 60, 64;

с 10:00 до 13:00 - ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32;

с 12:00 до 16:00 - ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул. Болдина, 14, 15, 16; ул. 1-я Лучевая, 10; ул. Джамбула, 2-8 (чётн.), 2-а; ул. Ш. Руставели, 3-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 1-а; ул. Короленко, 1, 3.