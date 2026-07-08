Житель Тулы получил год колонии за хранение крупного объема наркотиков. Фото: Алексей ФОКИН.

Советский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что подсудимый приобрел семена наркотических растений через интернет и вырастил их в собственной квартире. Полученный урожай мужчина незаконно хранил у себя дома без цели сбыта для личного употребления. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него наркотическое средство каннабис общей массой 331 грамм.

В судебном заседании ранее судимый туляк полностью признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.