В поселке Дубна перекроют дороги для проведения велозаездов «Гран Фондо Россия». Фото: Алексей ФОКИН.

26 июля в поселке Дубна пройдет серия велозаездов «Гран Фондо Россия». В связи с этим с 8:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение транспортных средств на ряде участков дорог. В самом поселке закроют улицу Первомайскую на отрезке от дома №2 до дома №35, а также все въезды и выезды на нее с улиц Фрунзе, Советская, Гагарина и Пионерская.

Помимо местных дорог, ограничения затронут и автомобильные дороги регионального значения в Дубенском муниципальном округе. Движение перекроют на трассе «Тула-Белев», подъезде к поселку Дубна и на участке маршрута «Дубна-Скоморошки», который пройдет через села Скоморошки, Храбрищево, Воскресенское и деревню Коптево.

На время проведения велогонки изменится схема движения и для общественного транспорта. Временные ограничения коснутся следующих маршрутов регулярных перевозок: №256 «Суворов – Тула», №268 «Белёв – Тула», №269 «Арсеньево – Тула (через Воскресенское)», №175 «Дубна – Тула», №175к «Дубна – Тула», №177а «Дубна – Скоморошки», №179 «Дубна – Лобжа», №180 «Дубна – Бабошино», №101 «Дубна – д. Ивановка», №261 «Краинка – Тула».