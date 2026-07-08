Тульский предприниматель не закрыл более 10 тысяч ветеринарных документов. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю из Ленинского района Тульской области. Причиной стали нарушения в работе с федеральной системой «Меркурий».

В ходе проверки специалисты выяснили, что бизнесмен не закрывал электронные ветеринарные сопроводительные документы в установленные сроки. С 2024 года по июль 2026 года предприниматель оставил без обработки более 10 тысяч таких справок.

По правилам системы закрывать эти документы нужно в течение 24 часов после получения и приемки товара. Это необходимо для полного контроля за оборотом продукции. За массовое игнорирование этих требований ведомство официально предупредило бизнесмена о недопустимости дальнейших нарушений.