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НовостиОбщество8 июля 2026 13:46

Тульский предприниматель не закрыл более 10 тысяч ветеринарных документов

Бизнесмен из Ленинского района игнорировал правила работы с системой «Меркурий» в течение двух лет
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский предприниматель не закрыл более 10 тысяч ветеринарных документов.

Тульский предприниматель не закрыл более 10 тысяч ветеринарных документов.

Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю из Ленинского района Тульской области. Причиной стали нарушения в работе с федеральной системой «Меркурий».

В ходе проверки специалисты выяснили, что бизнесмен не закрывал электронные ветеринарные сопроводительные документы в установленные сроки. С 2024 года по июль 2026 года предприниматель оставил без обработки более 10 тысяч таких справок.

По правилам системы закрывать эти документы нужно в течение 24 часов после получения и приемки товара. Это необходимо для полного контроля за оборотом продукции. За массовое игнорирование этих требований ведомство официально предупредило бизнесмена о недопустимости дальнейших нарушений.