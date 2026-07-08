Работники предприятия в Новомосковске получили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Новомосковска провела проверку соблюдения трудового законодательства в местной коммерческой организации «Новые Технологии». В ходе надзорных мероприятий инспекторы выявили нарушения прав сотрудников. Руководство предприятия задолжало шести работникам заработную плату на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Для восстановления законных прав граждан прокурор внес представление в адрес директора компании. Кроме того, по постановлению надзорного ведомства должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

После вмешательства контролирующих органов руководство предприятия полностью погасило накопившуюся задолженность по оплате труда.