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НовостиОбщество8 июля 2026 13:27

Работники предприятия в Новомосковске получили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

Директор компании погасил задолженность перед шестью сотрудниками после представления надзорного ведомства
Михаил КОРЕНЮГИН
Работники предприятия в Новомосковске получили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры.

Работники предприятия в Новомосковске получили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Новомосковска провела проверку соблюдения трудового законодательства в местной коммерческой организации «Новые Технологии». В ходе надзорных мероприятий инспекторы выявили нарушения прав сотрудников. Руководство предприятия задолжало шести работникам заработную плату на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Для восстановления законных прав граждан прокурор внес представление в адрес директора компании. Кроме того, по постановлению надзорного ведомства должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

После вмешательства контролирующих органов руководство предприятия полностью погасило накопившуюся задолженность по оплате труда.