Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт8 июля 2026 13:05

Полузащитник Георгий Уридия стал игроком тульского «Арсенала»

Футболист ранее уже защищал цвета молодежной команды оружейников
Михаил КОРЕНЮГИН
Полузащитник Георгий Уридия стал игроком тульского «Арсенала».

Полузащитник Георгий Уридия стал игроком тульского «Арсенала».

Фото: Алексей ФОКИН.

24-летний полузащитник Георгий Уридия официально пополнил состав тульского «Арсенала». Футболист уже присоединился к команде и готов помочь клубу в предстоящих матчах.

Новый игрок «Арсенала» является воспитанником московского «Торпедо» и казанского «Рубина». Стоит отметить, что футболист ранее уже выступал в Туле, защищая цвета местной молодежной команды.

В профессиональной карьере хавбека также были выступления за ульяновскую «Волгу», пермский «Амкар» и костромской «Спартак».