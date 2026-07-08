Полузащитник Георгий Уридия стал игроком тульского «Арсенала». Фото: Алексей ФОКИН.

24-летний полузащитник Георгий Уридия официально пополнил состав тульского «Арсенала». Футболист уже присоединился к команде и готов помочь клубу в предстоящих матчах.

Новый игрок «Арсенала» является воспитанником московского «Торпедо» и казанского «Рубина». Стоит отметить, что футболист ранее уже выступал в Туле, защищая цвета местной молодежной команды.

В профессиональной карьере хавбека также были выступления за ульяновскую «Волгу», пермский «Амкар» и костромской «Спартак».