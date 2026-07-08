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НовостиПроисшествия8 июля 2026 12:21

Бывший замминистра транспорта Тульской области получил 9,5 лет колонии за взятку

Экс-чиновник помог строительной фирме получить госконтракты на ремонт дорог
Михаил КОРЕНЮГИН
Бывший замминистра транспорта Тульской области получил 9,5 лет колонии за взятку.

Бывший замминистра транспорта Тульской области получил 9,5 лет колонии за взятку.

Фото: Алексей ФОКИН.

Судебные разбирательства в отношении бывшего заместителя министра транспорта Тульской области завершились вынесением обвинительного приговора. Центральный районный суд Тулы установил, что подсудимый систематически получал денежные средства от руководителей строительной компании. В общей сложности коррупционер принял от бизнесменов почти 4 миллиона рублей. За финансовое вознаграждение бывший чиновник обязался содействовать в победе на государственных тендерах и заключении субподрядных соглашений на возведение и ремонт дорожной инфраструктуры в регионе.

Следствие установило, что в период с июля по август 2023 года он получил 800 тысяч рублей. Спустя год, в период с июня по ноябрь 2024 года, строительная компания перевела ему еще 3 миллиона рублей. Показания свидетелей раскрыли масштаб намерений застройщиков, которые планировали извлечь прибыль около 12 миллионов рублей исключительно на одном контракте по ремонту дорожного полотна.

Суд признал бывшего заместителя министра виновным в получении взятки на общую сумму 3,8 миллиона рублей. Ему назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Дополнительно осужденный обязан выплатить штраф в размере 6,5 миллиона рублей. Приговором также установлен запрет на занятие должностей в органах государственной власти сроком на 10 лет после выхода на свободу.