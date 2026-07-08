Бывший замминистра транспорта Тульской области получил 9,5 лет колонии за взятку. Фото: Алексей ФОКИН.

Судебные разбирательства в отношении бывшего заместителя министра транспорта Тульской области завершились вынесением обвинительного приговора. Центральный районный суд Тулы установил, что подсудимый систематически получал денежные средства от руководителей строительной компании. В общей сложности коррупционер принял от бизнесменов почти 4 миллиона рублей. За финансовое вознаграждение бывший чиновник обязался содействовать в победе на государственных тендерах и заключении субподрядных соглашений на возведение и ремонт дорожной инфраструктуры в регионе.

Следствие установило, что в период с июля по август 2023 года он получил 800 тысяч рублей. Спустя год, в период с июня по ноябрь 2024 года, строительная компания перевела ему еще 3 миллиона рублей. Показания свидетелей раскрыли масштаб намерений застройщиков, которые планировали извлечь прибыль около 12 миллионов рублей исключительно на одном контракте по ремонту дорожного полотна.

Суд признал бывшего заместителя министра виновным в получении взятки на общую сумму 3,8 миллиона рублей. Ему назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Дополнительно осужденный обязан выплатить штраф в размере 6,5 миллиона рублей. Приговором также установлен запрет на занятие должностей в органах государственной власти сроком на 10 лет после выхода на свободу.