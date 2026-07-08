«Зуд купальщика» атакует Тульскую область: в регионе зафиксировали случаи церкариоза. Фото: Алексей ФОКИН.

В России фиксируется распространение церкариоза, более известного в народе как «зуд купальщика». В текущем сезоне случаи заражения этим неприятным заболеванием уже подтверждены в восьми субъектах федерации, и Тульская область оказалась в их числе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Помимо нашего региона, вспышки болезни диагностировали в Московской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

В традиционную группу риска попадают регионы центра и юга страны, где много озер, прудов и водохранилищ со слабым течением. Именно в таких стоячих водоемах обитает личинка паразита - церкария. Возбудителями заболевания выступают личинки плоских червей из класса трематод, основными хозяевами которых являются водоплавающие птицы.

При купании микроскопические личинки активно проникают под кожу человека, вызывая острое паразитарное поражение. Хотя церкарии не способны долго жить и развиваться в человеческом организме, их внедрение доставляет сильный дискомфорт и вызывает нестерпимый зуд, а также аллергические реакции на коже.