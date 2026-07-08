Ремонт Красноармейского проспекта в Туле выполнен на 40%. Фото: Алексей ФОКИН.

На одной из главных магистралей Тулы активно идут комплексные ремонтные работы. Строители уже освоили 40% от всего объема. На данном этапе полностью завершено фрезерование старого асфальта. Сейчас специалисты укладывают асфальтогранулобетонную смесь и выравнивающий слой, а также уже отремонтировали треть тротуаров. Для устранения колеи и усиления дорожной одежды применяется технология рециклинга. Старое бетонное основание срезали, переработали на заводе с добавлением цемента и битума, а затем уложили обратно. Такой метод уже успешно зарекомендовал себя на других городских улицах.

Помимо замены дорожного полотна, магистраль ждет серьезное обновление и благоустройство. Здесь появится полноценная велодорожка шириной более 2 метров, которая протянется от улицы Советской до улицы Дмитрия Ульянова. На нескольких крупных перекрестках обустроят современные диагональные пешеходные переходы. Также при необходимости высадят новые деревья и заменят старые опоры освещения. Общая стоимость приведения в порядок этого участка составляет около 420 миллионов рублей.

Завершить все основные мероприятия на проспекте планируется к концу сентября.