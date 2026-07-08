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НовостиОбщество8 июля 2026 11:38

За неделю у жителей Тульской области изъяли 14 единиц оружия

Росгвардейцы провели более 380 проверок условий хранения оружия в регионе
Михаил КОРЕНЮГИН
За неделю у жителей Тульской области изъяли 14 единиц оружия.

За неделю у жителей Тульской области изъяли 14 единиц оружия.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники управления Росгвардии по Тульской области подвели итоги работы за минувшую неделю в сфере контроля за гражданским оружием. За прошедшие семь дней ведомство организовало и провело свыше 380 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у местных жителей.

По результатам этих надзорных мероприятий инспекторы выявили ряд нарушений, в отношении которых составили 8 административных протоколов. Также по различным законным основаниям у граждан было изъято 14 единиц оружия. Еще 11 стволов туляки сдали добровольно. В региональном управлении Росгвардии дополнительно напомнили о продолжающемся профилактическом мероприятии «Оружие». В его рамках все жители области имеют возможность сдать имеющиеся у них на руках оружие и боеприпасы, получив за это законное денежное вознаграждение.