Житель Тулы предстанет перед судом за ДТП с тремя погибшими в Киреевском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тулы. Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 3 человек. Подготовленные материалы уже переданы в Киреевский районный суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла 5 мая 2026 года на автодороге Болохово-Шварцевский в Киреевском районе. Установлено, что обвиняемый двигался по трассе и решил совершить обгон. При этом он не убедился, что встречная полоса свободна, и выехал на нее на участке, где такой маневр запрещен. В результате автомобиль туляка столкнулся с машиной Lada Largus.

От полученных в аварии травм погибли водитель и 2 пассажира Lada Largus. Все 3 человека скончались от полученных телес повреждений. Теперь виновнику смертельного ДТП предстоит ответить перед судом за совершенное преступление.