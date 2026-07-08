Суд в Тульской области обязал собственника восстановить испорченные сельхозземли. Фото: материалы пресс-служб.

Тульская природоохранная прокуратура проверила информацию о порче сельскохозяйственных земель в Суворовском районе. Проверка прошла в селах Рождествено и Гущино с участием специалистов контролирующих органов. Выяснилось, что владелец участков нарушил законодательство. На территории площадью 4200 квадратных метров он снял плодородный слой почвы, а сверху насыпал вскрышные породы и глину.

По иску природоохранного прокурора Суворовский межрайонный суд встал на сторону закона. Суд обязал нарушителя провести полную рекультивацию земельного участка в течение 1 года после вступления решения в законную силу. Кроме того, прокурор вынес постановление о привлечении собственника к административной ответственности. Мужчине назначили штраф в размере 40 000 рублей за невыполнение требований по охране почв и улучшению земель.

Исполнение судебного решения о восстановлении земель взято прокуратурой на особый контроль.