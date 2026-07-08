В Туле изымут участок с аварийным историческим зданием. Фото: Алексей ФОКИН.

Администрация Тулы приняла решение об изъятии земельного участка у частного застройщика для муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте органа местного самоуправления. Речь идет о территории площадью 1872 квадратных метра, которая расположена на пересечении улиц Свободы и Гоголевской.

На изымаемом участке находится здание, относящееся к жилому дому последней четверти 19 века и начала 20 века. Ранее эта недвижимость входила в состав жилого комплекса Дворянский. Строение признали аварийным еще в 2019 году.

В прошлом году здание лишилось охранного статуса. Его исключили из перечня выявленных памятников региона.