Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 10:11

40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоева Тульской области

Вину свою мужчина признали лишь частично
Игорь КОПЫТОВ
40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоева Тульской области

40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоева Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Житель Одоева Тульской области, являясь отцом несовершеннолетнего ребенка, был обязан выплачивать алименты на его содержание. В нарушение решения суда в течение нескольких месяцев он без уважительных причин он не делал этого. Общая сумма задолженности составила около 55 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина с составленным в отношении него протоколом не согласился. Свою вину признал частично. Пояснил, что ежемесячно перечислял на содержание дочери денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

Вместе с тем, постановлением мирового судьи он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Постановление в законную силу не вступило.