40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоева Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Житель Одоева Тульской области, являясь отцом несовершеннолетнего ребенка, был обязан выплачивать алименты на его содержание. В нарушение решения суда в течение нескольких месяцев он без уважительных причин он не делал этого. Общая сумма задолженности составила около 55 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина с составленным в отношении него протоколом не согласился. Свою вину признал частично. Пояснил, что ежемесячно перечислял на содержание дочери денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

Вместе с тем, постановлением мирового судьи он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Постановление в законную силу не вступило.