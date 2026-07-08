В Музее Крылова в Туле откроется выставка пейзажей Крыма. Фото: Алексей ФОКИН.

В Музее П.Н. Крылова в Туле открывается новая экспозиция под названием «Крым — край вдохновения». В нее вошли около 60 работ известных современных российских живописцев, среди которых Петр Стронский, Олег Нефедкин, Евгения Павловская, Юлия Жукова и другие признанные мастера.

В центре внимания художников оказались самые живописные и знаковые места полуострова. Посетители смогут увидеть образы героического Севастополя, колоритного Гурзуфа, древнего Бахчисарая, курортной Ялты и уютной Балаклавы. Организаторы отмечают, что эти полотна передают бескрайнюю синеву моря, величие горных вершин и тепло старинных улочек, даря зрителям ощущение гармонии и радости.

Выбор площадки для вернисажа не случаен, так как сам Порфирий Никитич Крылов очень любил крымские просторы и посвятил им целую серию картин. Эти произведения мастера до сих пор украшают постоянную экспозицию музея.

Торжественное открытие выставки состоится 9 июля в 16:00.

Экспозиция будет работать для посетителей до 30 сентября.

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