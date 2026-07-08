Лжесотрудники банка похитили 1,3 миллиона рублей у жителя Ефремова. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в полицию Тульской области обратились 4 человека, ставшие жертвами телефонных мошенников. Возраст обманутых граждан варьируется от 40 до 56 лет. Общий ущерб от действий аферистов превысил 1,8 миллиона рублей.

Самую крупную сумму потерял 40-летний житель Ефремова. В период с 26 по 29 июня мужчине неоднократно звонили неизвестные. Злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что третьи лица пытаются оформить на его имя кредит. Под предлогом предотвращения незаконных операций они убедили тулячка перевести свои сбережения на так называемые безопасные счета.

Следуя инструкциям лжебанкиров, мужчина перевел им 1,3 миллиона рублей. Только после завершения разговора он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Следственный отдел МО МВД России Ефремовский возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личности причастных к преступлению лиц и проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.