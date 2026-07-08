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НовостиСпорт8 июля 2026 9:05

Спортсмены из Тульской области завоевали множество медалей на чемпионате ЦФО по ориентированию

В Орле завершились соревнования Центрального федерального округа, где туляки показали отличные результаты
Михаил КОРЕНЮГИН
Спортсмены из Тульской области завоевали множество медалей на чемпионате ЦФО по ориентированию.

Спортсмены из Тульской области завоевали множество медалей на чемпионате ЦФО по ориентированию.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Орле прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию. За награды соревновались более 600 спортсменов из 12 регионов ЦФО. Тульская область показала отличные результаты и вернулась домой с большим набором медалей.

На чемпионате округа туляки успешно выступили в дисциплине кросс-классика. Надежда Орлова заняла первое место, Вячеслав Жихарев стал вторым, а Анна Жихарева завоевала бронзу. В дисциплине кросс-лонг первое место разделили Анна Жихарева и Елена Рахманина, показавшие одинаковое время. Серебро в этой дисциплине досталось Полине Макаровой среди девушек до 19 лет и Роману Павлову среди юношей до 17 лет.

Отлично справились наши спортсмены и в эстафете. Женская команда в составе Надежды Орловой, Анны Жихаревой и Елены Рахманиной заняла первое место. Мужская сборная региона, которую представили Александр Гаврилов, Алексей Качурин и Вячеслав Жихарев, стала третьей.

В рамках первенства ЦФО отличилась юная Полина Медведкова. В группе девочек до 15 лет она взяла золото в кросс-классике и добавила к нему бронзовую медаль в дисциплине кросс-лонг.