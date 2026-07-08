Спортсмены из Тульской области завоевали множество медалей на чемпионате ЦФО по ориентированию. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Орле прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию. За награды соревновались более 600 спортсменов из 12 регионов ЦФО. Тульская область показала отличные результаты и вернулась домой с большим набором медалей.

На чемпионате округа туляки успешно выступили в дисциплине кросс-классика. Надежда Орлова заняла первое место, Вячеслав Жихарев стал вторым, а Анна Жихарева завоевала бронзу. В дисциплине кросс-лонг первое место разделили Анна Жихарева и Елена Рахманина, показавшие одинаковое время. Серебро в этой дисциплине досталось Полине Макаровой среди девушек до 19 лет и Роману Павлову среди юношей до 17 лет.

Отлично справились наши спортсмены и в эстафете. Женская команда в составе Надежды Орловой, Анны Жихаревой и Елены Рахманиной заняла первое место. Мужская сборная региона, которую представили Александр Гаврилов, Алексей Качурин и Вячеслав Жихарев, стала третьей.

В рамках первенства ЦФО отличилась юная Полина Медведкова. В группе девочек до 15 лет она взяла золото в кросс-классике и добавила к нему бронзовую медаль в дисциплине кросс-лонг.