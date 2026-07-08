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НовостиОбщество8 июля 2026 8:43

Тульский предприниматель получил предупреждение за сокрытие данных об использовании пестицидов

Бизнесмен не внес информацию в федеральную систему прослеживаемости агрохимикатов «Сатурн»
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский предприниматель получил предупреждение за сокрытие данных об использовании пестицидов.

Тульский предприниматель получил предупреждение за сокрытие данных об использовании пестицидов.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели дистанционную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Л.В. Паутовой из Тульской области. Инспекторы оценивали соблюдение правил работы с ФГИС «Сатурн» — специальной федеральной системой, которая обеспечивает полную прослеживаемость оборота и применения пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве.

В ходе мониторинга выяснилось, что предприниматель проигнорировала установленные правила. Она не внесла в электронную базу данных сведения о фактическом применении пестицидов и агрохимикатов. Отсутствие этой информации не позволяет контролирующим органам подтвердить соблюдение регламентов и норм безопасности при обработке земель. Подобные действия являются прямым нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

По итогам надзорного мероприятия ведомство приняло меры реагирования. В июне 2026 года Управлением Россельхознадзора предпринимателю было официально объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ.