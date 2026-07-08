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НовостиОбщество8 июля 2026 8:22

На 40 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований закрыли тульское кафе

Нарушения уже частично устранены
Игорь КОПЫТОВ
На 40 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований закрыли тульское кафе

На 40 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований закрыли тульское кафе

Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы временно запретил деятельность кафе «СушиМаркет» на ул. Пролетарской, 2. Здесь при проведении санитарно-эпидемиологического расследования случая инфекционного заболевания были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В частности, не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырья и готовой продукции и полуфабрикатов, допускалось повторное замораживание размороженной продукции, помещения и оборудование содержались неудовлетворительно. Разделочный инвентарь и столы не имели маркировки.

Индивидуальный предприниматель вину в совершении вмененного правонарушения признал полностью. Его представитель указала, что выявленные нарушения устранены частично, просила ограничиться административным приостановлением деятельности на 30 суток, но суд настоял на 40.

Постановление не вступило в законную силу.