На 40 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований закрыли тульское кафе Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы временно запретил деятельность кафе «СушиМаркет» на ул. Пролетарской, 2. Здесь при проведении санитарно-эпидемиологического расследования случая инфекционного заболевания были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В частности, не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырья и готовой продукции и полуфабрикатов, допускалось повторное замораживание размороженной продукции, помещения и оборудование содержались неудовлетворительно. Разделочный инвентарь и столы не имели маркировки.

Индивидуальный предприниматель вину в совершении вмененного правонарушения признал полностью. Его представитель указала, что выявленные нарушения устранены частично, просила ограничиться административным приостановлением деятельности на 30 суток, но суд настоял на 40.

Постановление не вступило в законную силу.