В Тульской области открывается цикл мероприятий «Крапивна. Летний сезон» Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля 2026 года в сквере Музея Земства и градостроительной истории стартует серия культурных событий «Крапивна. Летний сезон». Проект направлен на сохранение и популяризацию культурного и духовного наследия России, возрождение народных традиций и вовлечение жителей и гостей региона в интерактивные образовательные программы.

Новый цикл откроет «Ярмарка истории» – интерактивная программа, посвященная военной и бытовой культуре Средневековой Руси. Предваряет культурные события квест «Великие фразы Толстого», который в дни проведения мероприятий будет начинаться в 14:00. Маршрут проходит по главным достопримечательностям Крапивны.

Главная часть события начнется в 15:00. Тульский фолк-проект «Слово князя» исполнит исторические баллады XIV века и энергичные рок-каверы. Любителей активных занятий ждут лучный и арбалетный тиры, ринг с мягкими мечами и площадка с традиционными русскими играми.

0+