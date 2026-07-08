Губернатор Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семьи, любви и верности. Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности.

В своем обращении он отметил, для нас этот праздник имеет особое значение, ведь именно здесь, на нашей родной тульской земле, мы сообща создаем пространство, в котором семья является главной ценностью. Вместе делаем наш общий дом комфортным для жизни, работы, рождения и воспитания детей. И благодаря этим усилиям наш регион по праву становится территорией семейного счастья.

- Испокон веков наши земляки славились прочными семейными узами, почитанием старших и трепетным отношением к родному дому. Теплота домашнего очага, счастье быть родителями, внимание к детям и бескорыстная забота о близких наполняют нашу жизнь истинной радостью. Взаимопонимание и искренняя любовь были и остаются тем надежным фундаментом, на котором строятся дружные и крепкие семьи, составляющие гордость нашего края, - сказал глава региона.

Также Дмитрий Миляев пожелал каждой семье Тульской области беречь свои теплые чувства, оставаться внимательными и неравнодушными друг к другу.