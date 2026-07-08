Юные туляки - победители конкурса детской анимации «Филипок и его история» побывали на киностудии «Союзмультфильм» Фото: Алексей ФОКИН.

Победители регионального конкурса детского анимационного творчества «Филипок и его история: герой Л.Н. Толстого в кадре» посетили киностудию «Союзмультфильм». Воспитанники детской анимационной студии «Филимон», дошкольники из МБОУ «Центр образования № 10» и студийцы Школы креативных индустрий познакомились с новым интерактивным Музеем анимации. Благодаря интерактивным инсталляциям дети смогли почувствовать себя настоящими создателями анимационного кино и узнать, как уже более девяти десятилетий рождаются любимые мультфильмы.

Кроме того, юным гостям продемонстрировали и историческую часть музейной экспозиции, где представлены подлинные эскизы, куклы, декорации, раскадровки и рабочие материалы, использовавшиеся при создании мультфильмов.

Конкурс «Филипок и его история: герой Л.Н. Толстого в кадре» проводился с апреля по май 2026 года. При этом одним из обязательных условий при создании работ стал отказ от использования технологий искусственного интеллекта.