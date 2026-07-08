В Тульской области закупят бензин для 5 муниципалитетов более чем на 78 миллионов рублей. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Тульской области объявили закупки бензина и дизельного топлива для 5 муниципалитетов региона. Общая сумма контрактов превышает 78 миллионов рублей. Топливо потребуется районным центрам: Киреевску, Алексину, Дубне, Одоеву и Суворову.

Наибольшую часть средств направят на обеспечение Алексина, где на закупку планируют потратить более 22,2 миллиона рублей. Для Киреевска выделят почти 19,6 миллиона рублей, для Суворова предусмотрено более 15,4 миллиона рублей, а для Одоева почти 13,1 миллиона рублей. Меньше всего потратят на Дубну, сумма контракта для этого муниципалитета составит более 8,4 миллиона рублей.

В документации также указаны ориентировочные цены на топливо при розничной реализации. Литр дизельного топлива обойдется в 83,62 рубля, а стоимость бензина будет варьироваться от 73,10 до 81,20 рубля в зависимости от марки.

Выбранный по итогам торгов подрядчик обязан будет поставить горючее до 31 декабря 2026 года. Приобретенный бензин и дизельное топливо будут использоваться исключительно для муниципальных нужд и обеспечения работы местных предприятий.