В Тульской области за прошедшие сутки горели хозпостройка и троллейбус с легковушкой Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки в регионе потушено 3 техногенных пожара. Так, на проспекте Ленина в городе Тула возгорание в троллейбусе потушили 6 огнеборцев и 2 единицы техники от МЧС России, а на улице Молодежная в поселке Коммунаров в городском округе Новомосковск пожар в хозяйственной постройке ликвидировали на 18 квадратах 4 спасателя и 2 единицы техники от МЧС России.

Также в деревне Вечерняя Заря городского округа Тула произошло возгорание в легковом автомобиле. Во всех случаях пострадавших нет.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 3 ДТП: в городе Новомосковск, Чернском и Заокском районах.