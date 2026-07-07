В Туле впервые пройдет Кубок России по смешанным единоборствам с участием 250 спортсменов. Фото: Алексей ФОКИН.

7 июля прошло заседание оргкомитета Кубка России по смешанным единоборствам (ММА) 2026 года среди мужчин и женщин. Турнир впервые состоится в Туле 5 и 6 сентября на площадке многофункционального спортивного центра «Тула-Арена». В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из 35 регионов Российской Федерации.

На Кубок России по ММА 2026 в Тулу приглашены звезды мирового уровня. В качестве почетных гостей приедут четырехкратный чемпион мира по ММА, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо и заслуженный тренер России Федор Емельяненко.

Также на турнире будет присутствовать чемпион гран-при Bellator, чемпион PFL и заслуженный мастер спорта по самбо Вадим Немков. Список почетных гостей дополнит чемпион UFC, неоднократный чемпион мира по ММА и заслуженный мастер спорта по ММА Магомед Анкалаев.